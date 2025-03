Defesas de acusados de tentativa de golpe de Estado pedem arquivamento do caso

As defesas dos oito acusados de tentativa de golpe de Estado apresentaram seus argumentos aos ministros da primeira turma do STF, alegando falta de provas para as denúncias e solicitando o arquivamento do caso. A defesa de Jair Bolsonaro disse que é impossível o ex-presidente ter atentado contra o próprio governo, questionando a acusação sobre um crime iniciado em dezembro de 2021.



