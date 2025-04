Degradação da Amazônia aumenta 329% em dois anos

A degradação da Amazônia cresceu mais de 300% nos últimos dois anos. Quase 35 mil quilômetros quadrados de mata foram perdidos com queimadas e outros tipos de danos à floresta. Esse é o maior nível da série histórica iniciada em 2008 pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Segundo os pesquisadores o aumento da área degradada ocorreu, principalmente, por causa das queimadas que aconteceram entre setembro e outubro do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!