Depois de viagem à Argentina, presidente Lula vai ao Rio de Janeiro para cúpula do BRICS

Depois da viagem à Argentina, o presidente Lula vai ao Rio de Janeiro para a cúpula do BRICS, que acontece domingo e segunda-feira. E para garantir a segurança no encontro, a Polícia Federal tem feito ações estratégicas. Nesta terça-feira (1º), foi feita uma varredura na Marina da Glória. O objetivo era identificar e neutralizar possíveis ameaças aos participantes da cúpula. A ação contou com a presença de policiais especializados em operações com explosivos, e o apoio de cães farejadores. Outras ações de segurança devem acontecer nos próximos dias para assegurar a integridade dos chefes de estado e demais integrantes da cúpula.



