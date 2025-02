Dez detentos fogem de presídio no Espírito Santo

Moradores de Viana, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, estão apreensivos após uma fuga em massa em um centro de detenção provisória. Ao todo, dez presidiários conseguiram escapar por um buraco feito no alambrado com uma barra de ferro de uma cama. Segundo a polícia, dois já foram recapturados. A circunstância dessa fuga em massa é investigada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!