Dólar cai e chega ao menor valor desde agosto de 2024

O dólar caiu e chegou ao menor valor desde agosto do ano passado. Especialistas apontam que a falta de previsibilidade na economia dos Estados Unidos fez com que os investidores apostassem menos na moeda americana. O anúncio de demissões no mês passado e a expectativa para o término da votação do megapacote proposto pelo presidente Donald Trump, que pode aumentar a dívida pública, refletiu na cotação do dólar. A moeda fechou o dia a R$ 5,42, queda de 0,74%. É o menor valor registrado desde agosto de 2024.



