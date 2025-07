Donald Trump diz que há chances de cessar-fogo entre Israel e Hamas

O presidente Donald Trump disse que há boas chances de um cessar-fogo ser fechado nos próximos dias. O enviado do governo americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, irá para Doha para pressionar a aprovação. As conversar foram retomadas no domingo (6). Nesta segunda-feira (7), Israel respondeu ao Iêmen com um ataque depois de quase um mês. Três portos e uma usina elétrica foram bombardeados. Horas depois, o grupo terrorista lançou dois mísseis balísticos em direção à Israel que foram interceptados.



