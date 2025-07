Donald Trump é diagnosticado com doença crônica

A Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump foi diagnosticado com uma doença crônica. Segundo a porta-voz do governo, Trump sofre de insuficiência venosa crônica. A doença pode causar inchaço e hematomas nas pernas e nas mãos por falhas no fluxo normal do sangue. Apesar do diagnóstico, o presidente americano manteve os compromissos da agenda oficial.



