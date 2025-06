Drone da polícia registra imagens de fuga de traficantes armados da comunidade da Rocinha no RJ

Um drone da polícia registrou imagens da fuga de dezenas de traficantes armados da comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Tudo aconteceu durante uma operação da tropa de elite da PM, na comunidade, no último sábado (31). No flagrante da fuga estão traficantes do Comando Vermelho com roupas camufladas, fuzis e outros armamentos de grosso calibre. A operação tinha como objetivo capturar foragidos da Justiça do Ceará, ligados à maior facção criminosa do Rio, que estavam escondidos na Rocinha. A polícia apreendeu armas, drogas e localizou duas mansões e prédios do crime organizado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!