Drones russos atingem casas e comércios na Ucrânia
O governo russo declarou que analisa documentos enviados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra
Ao menos duas pessoas morreram em ataques russos contra a Ucrânia neste feriado. De acordo com as forças de defesa ucranianas, a Rússia lançou mais 130 drones; 106 foram derrubados. Os outros atingiram áreas residenciais e comerciais. Várias lojas foram destruídas. O governo russo declarou que analisa documentos enviados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra. Segundo o Kremlin, o processo das negociações de paz está lento, mas constante.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Mulher atropelada e arrastada pelo ex-companheiro morre após quase um mês internada
Tainara Souza Santos, de 31 anos, passou por várias cirurgias e já não respondia às medicações
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (25)
GCM de Osasco apreende motos e combate barulho de pancadões na Grande São Paulo
EUA: tempestade deixa 42 milhões de pessoas em alerta
A região enfrenta dias consecutivos de chuva intensa que se agravou durante o feriado de Natal
Onda de calor que atinge o Rio de Janeiro deixa municípios do estado em alerta
Em São Paulo, as previsões indicam um possível recorde histórico para dezembro na capital paulista com máximas acima dos 35ºC
GCM de Osasco apreende motos e combate barulho de pancadões na Grande São Paulo
A operação está programada para continuar até o final das festividades de fim de ano
Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (25)
Jair Bolsonaro passa por cirurgia para correção de hérnia em Brasília (DF) nesta quinta (25). RJ: onda de calor deixa 22 municípios em alerta.
RJ: onda de calor deixa 22 municípios em alerta
As previsões indicam que essas altas temperaturas devem persistir acima da média até domingo (28)
São Paulo aprova isenção de IPVA para motos com até 180 cilindradas
Nova lei beneficiará mais de 4 milhões de motocicletas no estado
Jair Bolsonaro passa por cirurgia para correção de hérnia em Brasília (DF) nesta quinta (25)
O procedimento começa às 09h e tem duração média prevista de quatro horas
Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (24)
Reajuste do salário mínimo deve injetar mais de R$ 81 bilhões na economia em 2026. Incêndio atinge escola de samba no RJ e deixa um morto
Governo publica decreto assinado por Lula que aumenta o salário mínimo para R$ 1.621
De acordo com o Dieese, o novo salário mínimo deve injetar mais de R$ 81 bilhões na economia brasileira no próximo ano
Bolsonaro é internado nesta quarta (24) para cirurgia de hérnia
De acordo com os médicos, o ex-presidente apresenta um quadro de ansiedade
Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (24)
Acidentes na saída para o feriado deixam ao menos nove mortos em estradas pelo país. Jair Bolsonaro é internado em Brasília
Chefe do Exército líbio morre em queda de avião na Turquia
Acidente pode ter sido causado por falhas elétricas na aeronave