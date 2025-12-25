Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Drones russos atingem casas e comércios na Ucrânia

O governo russo declarou que analisa documentos enviados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra

Boletim JR 24H|Do R7

  • Google News

Ao menos duas pessoas morreram em ataques russos contra a Ucrânia neste feriado. De acordo com as forças de defesa ucranianas, a Rússia lançou mais 130 drones; 106 foram derrubados. Os outros atingiram áreas residenciais e comerciais. Várias lojas foram destruídas. O governo russo declarou que analisa documentos enviados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra. Segundo o Kremlin, o processo das negociações de paz está lento, mas constante.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • guerra
  • ucrania
  • russia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.