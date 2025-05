Duas mulheres morrem por febre oropouche no Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro confirmou mais duas mortes por febre oropouche. As vítimas são duas mulheres, de 34 e 23 anos, que tiveram os primeiros sintomas em março. Elas foram internadas, mas não resistiram. Segundo o governo, os casos são considerados isolados. Desde então, não houve novas mortes ou internações graves pela doença. A febre oropouche é transmitida por um mosquito conhecido como Maruim e causa sintomas parecidos com os da dengue, como febre, dores no corpo, náusea e calafrios. Só este ano, o Rio de Janeiro já registrou mais de 1.500 casos e três mortes.



