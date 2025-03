Eclipse lunar fica visível na madrugada desta sexta (14)

Um eclipse lunar total ficou visível na madrugada desta sexta-feira (4). Em Belo Horizonte, o público se reuniu para observar o evento. A lua adquiriu tonalidade avermelhada ao ficar alinhada com o sol e a Terra. O fenômeno é vonhecido como Lua de Sangue. O eclipse pôde ser visto sem necessidade de equipamentos especiais.



