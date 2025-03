Economia brasileira cresce 3,4% em 2024 e PIB registra o melhor resultado em três anos

A economia brasileira cresceu 3,4% em 2024. Esse foi o melhor resultado do PIB em três anos. Segundo o IBGE, o PIB totalizou R$ 11,7 trilhões. O resultado foi puxado pelo crescimento dos setores de serviços e da indústria. O forte nível de consumo das famílias também contribuiu para a alta do PIB, subindo 4,8% em relação a 2023.



