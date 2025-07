Edinho Silva assume a presidência do PT com desafio de reeleger Lula em 2026

Edinho Silva é o novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ele assume o PT com uma prioridade: reeleger Lula no ano que vem. O anúncio foi feito na noite desta segunda (7), na sede do PT, em Brasília. A votação foi no domingo (6). Apesar da apuração não ter sido concluída, os outros candidatos não têm mais chances. Edinho Silva vai comandar o partido até 2029.



