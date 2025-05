Elevador de carga cai e deixa três operários mortos no Butantã, zona oeste de SP

Três operários morreram depois que um elevador de carga despencou, em São Paulo. As vítimas estavam no elevador de carga, que ficava na parte externa do edifício, quando o equipamento caiu do 17º andar. O acidente aconteceu no canteiro de obras de um condomínio residencial, às margens da Rodovia Raposo Tavares. Em nota, a Prefeitura lamentou as mortes e disse que a construção tinha alvará.



