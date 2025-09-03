Em encontro raro, líder norte-coreano Kim Jong-Un visita a China

Em encontro raro, o líder norte-coreano, Kim Jong-Un visita a China, onde assistiu a um desfile militar ao lado do anfitrião, Xi Jinping, e do presidente russo, Vladimir Putin. Esta é a segunda viagem de Kim Jong-Un ao exterior em seis anos.









Os chefes de estado acompanharam o desfile militar que celebrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com o governo chinês, mais de 50 mil pessoas assistiram ao evento.









A expectativa é que o presidente da China discuta ainda nesta quarta-feira (3) estratégias militares com o líder norte-coreano.

