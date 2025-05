Em sua 20ª edição, Virada Cultural terá mais de mil apresentações artísticas em SP

Nos dias 24 e 25 de maio, São Paulo celebra os 20 anos da Virada Cultural. O evento vai contar com mais de mil apresentações artísticas. O prefeito Ricardo Nunes destacou que o momento será acessível para todos os públicos, com rampa para cadeirantes, tradutor de Libras, artistas PCD e outras ações. Confira.



