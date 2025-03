No último dia 24, 46 milhões de postos de trabalho estavam ativos no Brasil. A região Sudeste concentrou 51% desses empregos. Os setores que apresentaram maior número de vagas foram o serviço, comércio, indústria, construção e agropecuária. O salário médio registrado foi um pouco acima de R$ 3.700.



