Empresário é libertado após dez horas de sequestro em Salvador (BA)

Um empresário foi libertado após passar cerca de dez horas sequestrado em Salvador (BA). A vítima foi encontrada no porta-malas de um carro. O empresário, de 61 anos, foi raptado por oito criminosos na noite de domingo (3) quando chegava na casa do irmão. Os sequestradores colocaram a vítima dentro de um carro e o levaram para um cativeiro. O empresário foi ameaçado e agredido por cerca de dez horas. Ele só foi libertado após o pagamento do resgate. A polícia encontrou a vítima dentro de um porta-malas após receber uma denúncia.



