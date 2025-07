Empresários pedem que governo negocie adiamento de tarifaço dos EUA

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordena o comitê responsável por definir ações em resposta ao tarifaço imposto por Donald Trump, se reuniu nesta terça-feira (15) com empresários da indústria e do agronegócio em Brasília (DF). Os empresários pediram ao governo que negocie com autoridades norte-americanas o adiamento de até 90 dias na entrada em vigor das novas tarifas. Eles também se colocaram à disposição para dialogar com produtores dos Estados Unidos que atuam nos mesmos setores, buscando acordos e articulações contra as medidas. Além disso, solicitaram que o governo brasileiro não aplique imediatamente a lei de reciprocidade. Segundo o Palácio do Planalto, o governo federal também pretende se reunir com empresas americanas instaladas no Brasil e com entidades voltadas ao comércio bilateral entre os dois países.



