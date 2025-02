Empresas e instituições têm até esta sexta (28) para enviar Informe de Rendimento

Empresas e instituições financeiras têm até esta sexta-feira (28) para enviar os informes de rendimento do ano passado, para funcionários e clientes. As declarações são feitas a partir dos dados dos informes de rendimento. A Receita Federal cruza as informações para verificar se o contribuinte preencheu corretamente a declaração ou sonegou imposto.



