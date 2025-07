Enchente no Texas, nos EUA, deixa ao menos 24 mortos

Pelo menos 24 pessoas morreram por causa de uma enchente no Texas, nos Estados Unidos. Mais de 20 crianças estão desaparecidas. Em poucas horas, choveu um terço do que era esperado para o ano inteiro. O rio Guadalupe subiu oito metros em apenas 45 minutos. A força da água arrastou carros e invadiu casas. A inundação atingiu também um acampamento de férias.



