Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Enchentes deixam milhares de pessoas desabrigadas na Índia

Desde agosto, ao menos 130 pessoas morreram por causa da temporada de chuvas de monções

Boletim JR 24H|Do R7

As enchentes no norte da Índia deixaram pelo menos cinco mortos nesta quarta-feira (3). Com novas tempestades previstas, cerca de 10 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas nas margens do rio Yamuna, na capital Nova Delhi. Desde agosto, ao menos 130 pessoas morreram em estados do norte do país por causa da temporada de chuvas de monções, que deve se estender até o fim de setembro.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jr-24h
  • enchente
  • Chuvas
  • Índia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.