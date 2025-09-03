Enchentes deixam milhares de pessoas desabrigadas na Índia

As enchentes no norte da Índia deixaram pelo menos cinco mortos nesta quarta-feira (3). Com novas tempestades previstas, cerca de 10 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas nas margens do rio Yamuna, na capital Nova Delhi. Desde agosto, ao menos 130 pessoas morreram em estados do norte do país por causa da temporada de chuvas de monções, que deve se estender até o fim de setembro.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!