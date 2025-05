Encontro nos EUA reúne autoridades para debate sobre caminhos para o crescimento do Brasil

Em Nova York, um encontro reuniu empresários, políticos e juristas para discutir caminhos para o crescimento do Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso fez uma análise histórica e defendeu que o Brasil pode se manter no caminho do crescimento. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento destacou o potencial econômico pouco explorado da América Latina. Hoje, o comércio entre países chega a 15% enquanto na Ásia é de 50%.



