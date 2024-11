Enem 2024 tem 4,3 milhões de inscritos

Mais de 4,3 milhões de pessoas confirmaram as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São mais de 600 mil em São Paulo, mais de 390 mil em Minas Gerais e mais de 370 mil na Bahia. Do total de inscritos, 1,6 milhão estão concluindo o ensino médio neste ano. Mais de 60% de todas as inscrições são de mulheres. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.