Estado de SP atinge nível epidêmico de dengue; já são 134 mil casos

O estado de São Paulo registra mais de 300 casos de dengue para cada 100 mil habitantes, configurando uma epidemia. Foram contabilizados 134 mil casos prováveis e 126 mortes neste ano. Na última quarta-feira (19), o governo estadual decretou emergência sanitária. A Secretaria Estadual de Saúde está realizando uma força-tarefa nas cidades com maior incidência: Bauru, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.



