Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Estados Unidos estendem trégua de taxas à China por mais 90 dias

Trump busca aumentar exportações de soja americana, ameaçando liderança brasileira no mercado

Boletim JR 24H|Do R7

Os Estados Unidos prorrogaram a trégua tarifária com a China por mais 90 dias. O decreto foi assinado nesta segunda-feira (11) pelo presidente americano Donald Trump. A extensão da trégua foi revelada pouco depois de Trump afirmar que a China estava cooperando com os Estados Unidos. O prazo acabaria nesta terça-feira. E se o acordo preliminar não fosse prorrogado, as taxas voltariam ao auge da guerra tarifária, com alíquota de 145% para os chineses. Em meio às negociações, no domingo, Trump pediu à China que comprasse quatro vezes mais a soja americana, o que poderia afetar o Brasil, um dos maiores exportadores do grão para o país.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • China
  • Donald Trump
  • Exportação
  • PlayPlus
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.