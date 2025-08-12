Estados Unidos estendem trégua de taxas à China por mais 90 dias

Os Estados Unidos prorrogaram a trégua tarifária com a China por mais 90 dias. O decreto foi assinado nesta segunda-feira (11) pelo presidente americano Donald Trump. A extensão da trégua foi revelada pouco depois de Trump afirmar que a China estava cooperando com os Estados Unidos. O prazo acabaria nesta terça-feira. E se o acordo preliminar não fosse prorrogado, as taxas voltariam ao auge da guerra tarifária, com alíquota de 145% para os chineses. Em meio às negociações, no domingo, Trump pediu à China que comprasse quatro vezes mais a soja americana, o que poderia afetar o Brasil, um dos maiores exportadores do grão para o país.



