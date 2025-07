Estudo da FIEMG revela impactos que tarifaço dos Estados Unidos pode ter na economia brasileira

Um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais revela os impactos que o tarifaço dos Estados Unidos pode ter na economia brasileira. Segundo a pesquisa da FIEMG, a tarifa, que deve começar a valer em agosto, pode causar um impacto de até R$ 175 bilhões no pib brasileiro. O estudo aponta que Minas Gerais pode perder mais de R$ 21 bilhões no pib em até dez anos.



