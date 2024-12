Etecs e Fatecs de São Paulo promovem campanhas de doação de sangue nos próximos dias. A ação começa nesta quarta-feira na Etec de Barueri. Na quinta (5) Fatec da realiza uma campanha com o hemocentro. No sábado, é a vez da Etec de Serrana fazer coletas. Para participar é necessário se cadastrar no site da Fundação Pró-Sangue.