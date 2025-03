EUA anunciam que Rússia e Ucrânia concordam com cessar-fogo no Mar Negro

Depois de três dias de negociações na Arábia Saudita, os Estados Unidos anunciaram que Rússia e Ucrânia concordaram com um cessar-fogo no Mar Negro. O acordo prevê segurança para navegação e proíbe o uso de navios comerciais para fins militares na região. A Rússia disse que espera o fim das sanções às exportações agrícolas para iniciar a trégua. A Ucrânia afirmou que qualquer manobra com navios de guerra no Mar Negro será considerada uma violação do cessar-fogo. Os Estados Unidos, que mediaram as conversas, também confirmaram que os dois países vão adotar medidas para suspender os ataques à infraestrutura energética.



