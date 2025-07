EUA aplicam sanções contra Alexandre de Moraes

O governo dos Estados Unidos aplicou sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. As autoridades americanas acusam Moraes de censura e violação de direitos humanos no que definiram como uma "caça às bruxas". Em resposta, a AGU classificou a sanção como inaceitável e anunciou que tomará medidas adequadas. A Lei Magnitsky permite sanções econômicas a indivíduos acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Isso inclui o bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos, além da proibição de entrada no país. Para ser retirado da lista de sanções, Moraes precisaria provar que não está mais ligado a atividades ilegais.



