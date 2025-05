Ex-namorada de P. Diddy, Cassie Ventura depõe em julgamento do rapper

A ex-namorada do rapper P. Diddy depôs no julgamento do artista nos Estados Unidos. Ele é acusado de cometer uma série de crimes sexuais. No segundo dia de audiências, a principal testemunha foi a cantora Cassie Ventura. Em depoimento, Cassie disse que era obrigada a participar de festas sexuais promovidas pelo rapper e que depois, era chantageada porque os encontros eram gravados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!