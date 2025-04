Ex-presidente Collor é preso em Maceió após decisão de Alexandre de Moraes

O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso na madrugada desta sexta-feira (25) pela Polícia Federal, em Maceió. Ele já se encontra na Superintendência da PF. Segundo informações da defesa, a prisão ocorreu às 4h enquanto ele se preparava para ir Brasília para cumprir uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A condenação está relacionada ao recebimento de propina de R$ 20 milhões em contratos com a BR distribuidora.



