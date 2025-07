Exame do IML não consegue precisar hora da morte de Juliana Marins

O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro finalizou os exames no corpo de Juliana Marins, que morreu após cair em uma trilha na Indonésia. Os peritos não conseguiram determinar a hora exata da morte devido ao estado do corpo, que foi embalado para repatriação, comprometendo as análises. O novo laudo indicou que a causa foi hemorragia interna provocada por múltiplas lesões e que Juliana poderia ter sobrevivido entre 10 e 15 minutos após a queda.



