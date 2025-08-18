Faustão deixa UTI e vai para quarto de internação, em São Paulo

Um novo boletim médico do apresentador Faustão foi divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (18). De acordo com o hospital, Faustão recebeu alta da UTI na última quarta-feira (13), e está no quarto. Ele apresenta melhora progressiva das funções do fígado e do rim, que são os órgãos que foram transplantados. Faustão continua em processo de reabilitação física e nutricional.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!