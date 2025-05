Feriado começa com muito frio e geada no sul do país

O feriado começou com muito frio e até geada no sul do país. Em Santa Catarina, na cidade de São Joaquim, a temperatura bateu dois graus negativos e em Urupema menos um grau. Por toda a região uma fina camada de gelo cobriu os campos. A previsão é de mais frio nos próximos dias.



