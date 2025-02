Fernanda Montenegro publica mensagem orgulhosa da conquista da filha Fernanda Torres

Em 1999, Fernanda Montenegro, a mãe de Fernanda Torres, foi indicada ao Oscar de melhor atriz pela atuação no filme "Central do Brasil". Nesta quinta (23), ela publicou uma mensagem nas redes sociais orgulhosa da conquista da filha: “Estamos felizes e realizados, pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar”.