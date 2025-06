FGTS libera segunda parcela do saldo retido do saque-aniversário

O Ministério do Trabalho e Emprego começa a liberar nesta terça-feira (17) a segunda parcela do saldo retido do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário. Têm direito trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025, com saldo bloqueado. Serão liberados R$ 6 bilhões para mais de oito milhões de pessoas nos dias 17, 18 e 20 de junho, com valor médio de R$ 7,7 mil por pessoa. O crédito será feito na conta bancária cadastrada para o FGTS.



