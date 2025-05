Fies prorroga prazo para regularização de contratos até 30 de junho

A Caixa Econômica Federal ampliou o prazo até 30 de junho para que os estudantes realizem alterações nos contratos do novo FIES. As mudanças incluem a adição de documentação para renovação semestral, transferência de curso ou instituição, suspensão temporária e encerramento antecipado. As alterações podem ser feitas pelo portal sisfies.mec.gov.br ou pelo aplicativo Fies Caixa.



