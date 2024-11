Foguete da FAB com cartas de estudantes de escola pública é lançado no RN

A Força Aérea Brasileira lançou, nesta sexta-feira (29), um foguete suborbital no Rio Grande do Norte. O lançamento foi feito a partir do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Ele levava uma carga com mais de mil cartas de estudantes de escolas públicas, com sonhos e ideais para o futuro. Um dos desejos que embarcaram nessa viagem espacial foi o do estudante Lucas Felipe, de 17 anos: “Espero que, no futuro, o ser humano consiga encontrar paz”, registrou o jovem.