Foguete da SpaceX explode durante teste no Texas, nos Estados Unidos

Um foguete da SpaceX explodiu durante um teste no Texas, nos Estados Unidos. A espaçonave se preparava para o décimo voo de teste, na noite da última quarta-feira (18), quando aconteceu uma enorme explosão. Segundo a empresa, não houve feridos. As causas do incidente ainda são investigadas. O foguete que explodiu é considerado o maior já construído.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!