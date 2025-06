Uma forte ventania derrubou uma tenda instalada na arena de eventos da prefeitura de Bertioga (SP). Imagens mostram o momento em que a estrutura desaba. Não houve registro de pessoas feridas. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento atingiram 66 km/h.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!