Fortes chuvas fecham escolas e suspendem serviços na Índia

Autoridades orientam a população a não sair de casa

Boletim JR 24H|Do R7

As chuvas de monções estão atingindo Mumbai, na Índia. Escolas permaneceram fechadas pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira (20). O funcionamento dos trens foi suspenso. As autoridades orientam a população a não sair de casa, já que a previsão é de mais chuva na região.

