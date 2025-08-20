Fortes chuvas fecham escolas e suspendem serviços na Índia

As chuvas de monções estão atingindo Mumbai, na Índia. Escolas permaneceram fechadas pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira (20). O funcionamento dos trens foi suspenso. As autoridades orientam a população a não sair de casa, já que a previsão é de mais chuva na região.



