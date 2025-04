Fortes tempestades provocam pelo menos três mortes na Itália

Pelo menos três pessoas morreram durante fortes tempestades na Itália. As chuvas causaram alagamentos, deslizamentos de terra e bloqueios de estradas no norte do país. Mais de 400 bombeiros foram mobilizados para ajudar no resgate de moradores. Na cidade de Turim, equipes de emergência usaram um helicóptero para salvar um motorista preso em uma enchente. O carro dele foi arrastado pela água depois de um rio transbordou.



