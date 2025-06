Fórum parlamentar do Brics condena ações protecionistas no comércio mundial

O 11º fórum parlamentar do Brics terminou com a aprovação de uma declaração conjunta que condena ações protecionistas no comércio mundial. O grupo reafirmou a necessidade de um sistema de comércio multilateral com regras transparentes, justas e inclusivas. O fórum condenou a adoção de medidas coercitivas unilaterais, que prejudicam o comércio global e o desenvolvimento econômico. Sem citar o tarifaço promovido pelos Estados Unidos, o fórum parlamentar do Brics defendeu o aumento das transações entre países do bloco. O evento foi realizado no Congresso Nacional, em Brasília.



