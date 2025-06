Francisco Cuoco morre aos 91 anos; velório será aberto ao público nesta sexta-feira (20)

O velório do ator Francisco Cuoco será aberto ao público nesta sexta-feira (20), em São Paulo. Com mais de 60 anos de carreira, e um dos primeiros galãs da televisão brasileira, ele morreu aos 91 anos na capital paulista. Francisco Cuoco sofria complicações de saúde devido à idade avançada e estava internado em um hospital particular na capital paulista. Segundo a família, ele teve falência múltipla dos órgãos. Nascido em São Paulo, Cuoco trocou o curso de direito pela escola de arte dramática e nas últimas sessenta décadas construiu uma carreira de sucesso na TV, teatro e no cinema.



