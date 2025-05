Frio intenso atinge várias regiões do Brasil nesta sexta (30)

O Brasil experimentou o dia mais frio do ano em várias regiões. Cidades no sul de Goiás marcaram mínimas de 8ºC, enquanto Goiânia registrou 13ºC. Em Mato Grosso do Sul, houve geada. Já Itapira, em São Paulo, apresentou temperatura negativa. No Sul do país, a neve trouxe diversão aos moradores de São Joaquim (SC).



