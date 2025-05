Frio se intensifica no Sul, e Serra Gaúcha tem sensação térmica abaixo de zero

O frio chegou em boa parte do Brasil. a neve tão esperada para a madrugada na Serra Gaúcha não veio. mas as previsões indicam que ainda pode ocorrer. Em Bom Jesus, os termômetros marcaram dois graus na madrugada, com sensação térmica de dois graus abaixo de zero. Esse frio e possibilidade de neve é potencializado por um ciclone extratropical em alto mar que também provoca ventos para o litoral gaúcho. O frio continua durante o dia com temperaturas que não passam dos 7ºC nos pontos mais altos do estado.