Funcionário de padaria que fez torta supostamente envenenada depõe à polícia

A polícia ouviu o funcionário de uma padaria que fez uma torta ingerida por três pessoas que passaram mal e foram internadas, em Belo Horizonte. O funcionário disse que também consumiu os mesmos alimentos com a família e negou qualquer tipo de contaminação. As três vítimas estão internadas em estado grave. Os primeiros exames apontaram a presença de uma substância parecida com chumbinho, veneno usado contra ratos. A vigilância sanitária interditou a padaria.