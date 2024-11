Funeral do cantor Liam Payne é realizado na Inglaterra 35 dias após a morte

Foi realizado nesta quarta (20) o funeral do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, que morreu após cair da sacada de um hotel na Argentina. A cerimônia foi realizada na Inglaterra, 35 dias após a morte do artista e contou com amigos, familiares e ex-integrantes da banda. Segundo a Justiça argentina, o cantor, de 31 anos, havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes de morrer.