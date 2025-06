G7: Chefes de Estado manifestam apoio a Israel e condenam ameaça do Irã

Os chefes de Estado que participam do G7, no Canadá, manifestaram apoio a Israel e condenaram a ameaça do Irã. O presidente Lula participou do encontro. O ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu, do primeiro-ministro canadense, o equivalente a R$ 8 bilhões em ajuda militar. Zelensky e Lula cancelaram uma reunião prevista para esta terça-feira (17). No discurso, o presidente Lula defendeu a transição energética e afirmou que o combate às mudanças climáticas exige um esforço coletivo. Ao citar conflitos como os que envolvem Rússia e Ucrânia, e Israel e Irã, voltou a criticar gastos excessivos com armamentos. Lula pediu aos líderes que busquem o comprometimento com a paz.



